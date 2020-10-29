محمد بن مسعود - الدمام - ناقشت البروتوكولات وإعداد خطط الطوارئ بالمستشفيات عقدت إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة بيشة ورشة عمل بعنوان "وحدات التخطيط للطوارئ بالمستشفيات"، بحضور المختصين من جميع مستشفيات صحة بيشة. وتم خلال الورشة مناقشة بروتوكولات وحدات التخطيط وإعداد خطط الطوارئ بالمستشفيات والاستعداد لجميع حالات الطوارئ. وأوضحت صحة بيشة، أنها تعمل وبشكل مستمر لإقامة مثل هذه الدورات بغرض التدريب ووضع الجاهزية بشكل دائم، وعلى أتم التأهب والاستعداد في جميع المنشآت الصحية. صحة بيشة صحة بيشة 29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442 11:43 PM Advertisements ناقشت البروتوكولات وإعداد خطط الطوارئ بالمستشفيات طوارئ صحة بيشة تقيم ورشة عمل عن "وحدات التخطيط" طوارئ صحة بيشة تقيم ورشة عمل عن "وحدات التخطيط" عقدت إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة بيشة ورشة عمل بعنوان "وحدات التخطيط للطوارئ بالمستشفيات"، بحضور المختصين من جميع مستشفيات صحة بيشة. وتم خلال الورشة مناقشة بروتوكولات وحدات التخطيط وإعداد خطط الطوارئ بالمستشفيات والاستعداد لجميع حالات الطوارئ. وأوضحت صحة بيشة، أنها تعمل وبشكل مستمر لإقامة مثل هذه الدورات بغرض التدريب ووضع الجاهزية بشكل دائم، وعلى أتم التأهب والاستعداد في جميع المنشآت الصحية. الكلمات المفتاحية ، طوارئ صحة بيشة تقيم ورشة عمل عن "وحدات التخطيط" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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