محمد بن مسعود - الدمام - أصدر مدير عام الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بوزارة الحج والعمرة الدكتور ثامر بن أحمد باعظيم قرارًا بتعيين الزميل حمد بن خالد العشيوان مشرفًا على العلاقات الإعلامية بالوزارة. 29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442 11:39 PM Advertisements "العشيوان" مشرفًا على العلاقات الإعلامية بوزارة الحج "العشيوان" مشرفًا على العلاقات الإعلامية بوزارة الحج أصدر مدير عام الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بوزارة الحج والعمرة الدكتور ثامر بن أحمد باعظيم قرارًا بتعيين الزميل حمد بن خالد العشيوان مشرفًا على العلاقات الإعلامية بالوزارة. الكلمات المفتاحية ، "العشيوان" مشرفًا على العلاقات الإعلامية بوزارة الحج ،

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