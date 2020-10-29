، الهلال يواصل تحضيراته تأهبًا لمواجهة ضمك .. وهتان يشارك بالتدريبات الجماعية ،

محمد بن مسعود - الدمام - واصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال اليوم الخميس تدريباته، استعدادًا لمواجهة ضيفه "ضمك" السبت المقبل ، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن منافسات جولة "رئاسة العشرين"، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بدأ الجهاز الفني المران بتدريبات الجري حول الملعب، ثم قسم المدير الفني "رازفان لوشيسكو" الفريق إلى مجموعتين، حيث أدت كل مجموعة تدريبات لياقية وجملاً فنية، فرض خلالها "رازفان" مناورة على جزء من الملعب.

وشهدت تدريبات الفريق الجماعية مشاركة هتان باهبري، فيما أجرى "مدالله العليان، ناصر الدوسري وسلمان الفرج" مرانًا لياقيًا بالجري، وتدريبات لياقية بالكرة.

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