شكرا لمتابعة خبر عن المرور يوضح عقوبة استخدام لوحات مركبات غير نظامية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت الإدارة العامة للمرور على ضرورة استخدام قائد المركبة اللوحات النظامية، والتأكد من تثبيتها في مكانها الصحيح.

قالت الإدارة العامة للمرور أن استخدام لوحات غير صادرة من الإدارة المختصة يعد مخالفة مرورية تستوجب غرامة مالية تترواح ما بين 1000 و2000 ريال، إضافة إلى حجز المركبة حتى إزالة المخالفة.