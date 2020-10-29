شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قانوني: "لامبرر لفحص الأعضاء التناسلية للنساء في مطار الدوحة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ماجد القزيز (صدى):

علق المستشار القانوني إبراهيم الأبادي، على إجبار بعض النساء على الخضوع لفحوص طبية وتعريتهن لدى مغادرتهن قطر.

وقال المستشار القانوني لبرنامج " ياهلا " : لا مبرر قانوني لتجريد النساء من الملابس وفحص الأعضاء التناسلية في مطار الدوحة، وهذا أمر غير مباح في أي شريعة إنسانية، والناقل الجوي مسؤول عن أي ضرر يقع على الراكب ويجب أن يحاسب.

وأضاف : المفرتض أن تحترم قطر القوانين، لذلك تحركت العديد من الجهات الحقوقية، لمنع هذه التصرفات.

وتابع : لا يسبق لأي دولة في العالم أن قامت بهذه الجريمة الشنيعة، حيث أن الحكومة الأسترالية حاليا تطالب بمحاسبة من انتهك القوانين، فالتعويض المالي واجب وعلى الدول جميعًا أن تأخذ موقف.