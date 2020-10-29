شكرا لمتابعة خبر عن حرس الحدود يخلي بحاراً سريلانكياً على متن سفينة في مياه البحر الأحمر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر القريني، أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة (JMRCC) تلقى بلاغاً عن حاجة بحار - سريلانكي الجنسية - في العقد الخامس من عمره - إلى إخلاء طبي عاجل.

وجرى تحديد موقع السفينة و جرى إخلاء المريض اليوم، وجرى نقله إلى أحد المستشفيات بجازان، مع اتخاذ جميع التدابير والاحترازات الطبية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (19-COVID)، وحالته الصحية مستقرة، ولله الحمد.