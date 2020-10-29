شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. لحظة اعتراض وتدمير طائرات الحوثيين المفخخة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

بث التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، لقطات اعتراض وتدمير طائرات من دون طيار أطلقتها ميليشا الحوثي على المملكة أمس الأربعاء.

وكان تحالف دعم الشرعية باليمن، إنه تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه مدينة خميس مشيط.

ويذكر أن التحالف أعلن في وقت سابق عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي باتجاه جازان، والتصدي لتهديد معاد بتدمير هدفين جويين وإحباط هجمات إرهابية من قبل الميليشيا الحوثية الإيرانية لاستهداف المدنيين.