شكرا لمتابعة خبر عن اللقاح السعودي الصيني في انتظار الإجازة من هيئة الغذاء والدواء (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

عقد مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية " كيمارك " اتفاقية مع شركة صينية " سينوفاك " للتعامل مع 7 آلاف ممارس صحي.

وأخذت الإجازة للتعامل مع اللقاح من ناحية الأخلاقيات الطبية السريرية عن طريق مركز الملك عبدالله للحرس الوطني، لكن في انتظار الموافقة النهائية من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء.

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ووصل اللقاح للتجربة السريرية الثالثة، كما يسبب اللقاح في البداية " حرارة وصداع خفيف "، الذي يعتبر أمرا طبيعيا عند تناول أي لقاح.

وكانت وحدة اللقاحات في ‎ مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية " كيمارك " أختيرت ضمن 10 جهات عالمية لإجراء اختبارات تهدف لتوحيد معايير بيولوجية لتقييم اللقاحات المختلفة ضد "كوفيد - ١٩" وكجزء من تحالف دولي من قبل منظمات الـ WHO و CEPI و NIBSC.

يذكر أن وزارة الصحة سجلت اليوم الخميس (435) حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (346.482) حالة، كما سُجلت (455) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (333.005) حالة.