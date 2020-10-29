انطلاق مبادرة «سجلهم لنوصلهم» لتسجيل طلبة التربية الخاصة بتعليم الطائف

انطلقت مبادرة شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي «سجلهم لنوصلهم» بتعليم الطائف، اليوم الخميس؛ وذلك في حديقة الردف لتسجيل طلاب وطالبات التربية الخاصة وأبناء أسر الضمان الاجتماعي مجانًا عبر برنامج نور في خدمات النقل، التي تستمر لمدة 3 أيام من الساعة الخامسة عصرًا حتى التاسعة مساء.ً

يأتي هذا استكمالًا لخطة الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف ممثلةً في إدارة خدمات الطلاب في مبادرة (سجلهم لنوصلهم) لتسجيل طلبة التربية الخاصة والأسر الضمانية في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي 1442 في مكاتب التعليم والمدارس، وتنفيذًا لمبادرة قدَّمتها شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي على مستوى كافة إدارات التعليم بالمملكة، بهدف رفع نسب التسجيل في الخدمة تحت عنوان «سجلهم لنوصلهم» للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين وأولياء الأمور.

هذا وقد وجَّه المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال اللهيبي، جميع المكاتب والمدارس بالإشراف والمتابعة على نشر خطة المبادرة في جميع وسائل التواصل الاجتماعي المعتمدة لمكتب التعليم والمدارس ومراكز تنفيذ المبادرة، لتنفيذها، سواء تم التسجيل في نظام نور من قبل أولياء الأمور لأبنائهم من (ذوي الاحتياجات الخاصة، والأسر الضمانية، والمدارس المضمومة) أو من قبل مشرف أو مشرفة النقل بالمدرسة، ودعم مسؤولي نظام نور في مكاتب التعليم والمدارس لتحقيق هدف المبادرة أو شفرة الرابط، للمسح السريع عن طريق الجوال.