باكستان تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرات مفخخة تجاه المملكة

أدانت باكستان بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية الطائرات بدون طيار والمفخخة باتجاه المملكة العربية السعودية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية زاهد حفيظ شودري، اليوم، أن باكستان تدين استمرار هذه الهجمات الإرهابية، وتُقدِّر الاعتراض الناجح لها من جانب قوات تحالف دعم الشرعية، يوم أمس؛ ما حال دون إزهاق أرواح الأبرياء.

وجدَّد تضامن باكستان ودعمها الكامل للمملكة العربية السعودية في مواجهة أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها.

Advertisements

اقرأ أيضًا:

السعودية تدين حادث نيس الإرهابي وتشدد على ضرورة نبذ الكراهية

واشنطن تدين استهداف الحوثيين للمملكة وتطالب الميليشيا بوقف تعاملها مع إيران