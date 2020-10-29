جددت تضامنها ودعمها الكامل للسعودية في مواجهة أي تهديد
أدانت باكستان بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية الطائرات بدون طيار والمفخخة باتجاه المملكة العربية السعودية.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية زاهد حفيظ شودري، اليوم، أن باكستان تدين استمرار هذه الهجمات الإرهابية، وتُقدِّر الاعتراض الناجح لها من جانب قوات تحالف دعم الشرعية، يوم أمس؛ ما حال دون إزهاق أرواح الأبرياء.
وجدَّد تضامن باكستان ودعمها الكامل للمملكة العربية السعودية في مواجهة أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها.
اقرأ أيضًا:
السعودية تدين حادث نيس الإرهابي وتشدد على ضرورة نبذ الكراهية
واشنطن تدين استهداف الحوثيين للمملكة وتطالب الميليشيا بوقف تعاملها مع إيران
كانت هذه تفاصيل خبر باكستان تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرات مفخخة تجاه المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.