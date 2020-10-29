بالصور.. رئيس هيئة الأركان العامة يزور قيادة المنطقة الشرقية

زار رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، يوم أمس، قيادة المنطقة الشرقية، والتشكيلات التابعة لها.

واستمع أثناء الزيارة إلى إيجاز قدمه قائد المنطقة، وقادة التشكيلات حول المهام والواجبات العملياتية والبرامج التدريبية للمنطقة.

ونقل رئيس هيئة الأركان العامة تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكل القوات العسكرية، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

Advertisements

وأشاد بالمعنويات العالية والمستوى المتميز الذي يتمتع به منسوبو القوات المسلحة في أداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم.

اقرأ أيضا:

كل ما تريد معرفته عن مسار التجارة الإلكترونية من وزارة الاتصالات

هيئة كبار العلماء تُدين هجوم نيس الإرهابي وتدعو إلى نبذ العنف والتطرف