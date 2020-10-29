غرفة الرياض تعلن 133 وظيفة للرجال والنساء حملة جميع المؤهلات

بالتعاون مع مبادرة سابك لتمكين رؤية 2030..

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض (غرفة الرياض) بالتعاون مع مبادرة سابك لتمكين رؤية 2030 (نساند)، طرح (133) وظيفة متنوعة للرجال والنساء خلال الأسبوع الحالي لحملة المؤهلات (الكفاءة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس)، حسب الشروط والمسميات التالية: 1- الوظائف المتاحة للرجال: شركة الراجحي للتطوير المحدودة (للرجال): - مدير الإدارة المالية والإدارية (بكالوريوس مالية مع خبرة 6 سنوات في نفس المجال) - مدير الإدارة الهندسية (بكالوريوس هندسة معمارية أو مدنية مع خبرة 6 سنوات في نفس المجال) - مدير إدارة المرافق (بكالوريوس هندسة مع خبرة 6 سنوات في نفس المجال) - مدير إدارة العقار (بكالوريوس إدارة أعمال مع خبرة 6 سنوات في نفس المجال) شركة المأكولات السريعة - البيك (للرجال): - عضو فريق (الكفاءة المتوسطة فما فوق ورخصة قيادة سارية المفعول) شركة مجموعة البركات المحدودة (للرجال): - ممثل مبيعات (لحملة الثانوية مع خبرة سنة وإجادة اللغة الإنجليزية) - أخصائي موارد بشرية (لحملة الثانوية مع خبرة سنتين وإجادة اللغة الإنجليزية) شركة الكربونات السعودية (للرجال): - فني ميكانيكا صناعية (دبلوم في نفس التخصص مع خبرة 3 سنوات) - فني كهرباء صناعية (دبلوم في نفس التخصص مع خبرة 3 سنوات) - محصل ديون (دبلوم مع خبرة 6 سنوات) - مسؤول مستودع (دبلوم مع خبرة 3 سنوات) 2- الوظائف المتاحة للنساء: شركة العليان للخدمات الغذائية (للنساء): - موظفة طاقم خدمة (لحملة الثانوية) شركة مجموعة كابلات الرياض (للنساء): - مهندس تقني (بكالوريوس في نفس التخصص ويفضل وجود خبرة) Advertisements - مهندس كيميائي (بكالوريوس في نفس التخصص ويفضل وجود خبرة) - مهندس تخطيط (بكالوريوس في نفس التخصص ويفضل وجود خبرة) - مخطط صناعي (بكالوريوس في نفس التخصص ويفضل وجود خبرة) - مخطط صيانة (بكالوريوس في نفس التخصص ويفضل وجود خبرة) - محاسب (بكالوريوس في نفس التخصص ويفضل وجود خبرة) - مبرمج حاسب (بكالوريوس في نفس التخصص ويفضل وجود خبرة) - مدخل بيانات (دبلوم سكرتارية ويفضل وجود خبرة) - منسقة شحن (دبلوم سكرتارية ويفضل وجود خبرة) - تنفيذي مبيعات وتسعير (دبلوم إدارة أعمال ويفضل وجود خبرة) شركة مجموعة البركات المحدودة (للنساء): - مندوبة مبيعات وتسويق (لحملة دبلوم صيدلة أو هندسة طبية أو تسويق مع خبرة سنة ورخصة قيادة) شركة مهمة لدعم وتطوير الأعمال (للنساء): - مطورة مواقع ومتاجر إلكترونية (لحملة الدبلوم أو البكالوريوس مع خبرة في نفس المجال) - أخصائية تسويق هاتفي (لحملة الدبلوم مع خبرة في نفس المجال) - مسؤولة وسائل تواصل اجتماعية (لحملة الثانوية فما فوق مع خبرة في نفس المجال) - صانعة محتوى (لحملة الثانوية فما فوق مع خبرة في نفس المجال) طريقة التقديم: يبدأ التقديم من اليوم الخميس 1442/3/12هـ ولمدة (خمسة أيام) من خلال الدخول على الرابط http://www.riyadhchamber.com/job_opp.php ثم الضغط على رابط (تفاصيل) أمام كل شركة، وتعبئة طلب التوظيف من خلال رابط (التسجيل). اقرأ أيضًا: وظائف شاغرة في الجوازات السعودية على رتبة «جندي».. إليك التفاصيل وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية وظائف شاغرة في الجوازات السعودية على رتبة «جندي».. إليك التفاصيل

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