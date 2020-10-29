امير المدينة يستعرض مشاريع مستشفى الانصار والسلام

نوه أمير المدينة المنورة فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، بمستوى الدعم والاهتمام الذي يحظى به القطاع الصحي بالمدينة المنورة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وحرصه أيده الله على تقديم أرقى الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والإسعافية لزوار المسجد النبوي الشريف وأهالي المنطقة على مدار العام وخلال مواسم الحج والعمرة والزيارة وفق أعلى المعايير الصحية العالمية، جاء ذلك خلال استعراض عبر تقنية الاتصال المرئي المشاريع الصحية الجديدة التي ستنفذها وزارة الصحة بالمنطقة المركزية والتي تشمل مستشفى الأنصار الجديد ومستشفى السلام للطوارئ والرعاية العاجلة وتطوير مراكز الرعاية الصحية، بمشاركة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.

وقال أمير المنطقة أن المشاريع التطويرية التي يشهدها القطاع الصحي بالمدينة المنورة ستحقق نقلة حقيقية ونوعية - بمشيئة الله - في الخدمات المقدمة للمستفيدين الأمر الذي سيظل دوماً الهدف الأسمى للجميع.

واطلع الأمير فيصل بن سلمان على تفاصيل مشروع مستشفى الأنصار الجديد الذي يعد الخط الاول للرعاية الطارئة والحرجة لزوار المسجد النبوي الشريف والأول من نوعه الذي تنفذه وزارة الصحة بنظام وآلية مختلفة عن جميع مشاريعها وذلك بمشاركة القطاع الخاص في الإنشاء والتجهيز بسعة سريرية تبلغ 244 سريرا، ويقام على مساحة تُقدر بـ 13.350 متر مربع شرق مقبرة البقيع، وبمسافة تبعد (1) كيلو متر عن المسجد النبوي الشريف، ويضم عدة أقسام للطوارئ والجراحة والباطنة والعناية المركزة وقسم لضربات الشمس والإجهاد الحراري والمتوقع الانتهاء منه خلال 36 شهراً.

كما استعرض مشروع مستشفى السلام للطوارئ والرعاية العاجلة المطل على ساحة المسجد النبوي الشريف من الجهة الغربية بسعة سريرية تبلغ 61 سريرا، حيث سيقدم جميع الخدمات الطبية الطارئة التي كانت تقدم في مستشفى الانصار، بالإضافة إلى دعم خدمات الرعاية الطارئة والحرجة لزوار المسجد النبوي من خلال عيادات الفرز الأولية وقسم الطوارئ والإحالات من مراكز الرعاية العاجلة والنقل الإسعافي من الهلال الأحمر في المنطقة المركزية، ومن المتوقع الانتهاء منه وتشغيله خلال 6 أشهر.

واستمع أمير المنطقة لشرح عن خطط وزارة الصحة لتطوير مشروعات مراكز الرعاية العاجلة المحيطة بالمسجد النبوي الشريف وهي مركز الصافيّة ومركز باب المجيدي ومركز باب جبريل.

من جانبه أشار وزير الصحة توفيق الربيعة إلى أن هذه المشاريع ستعمل على تجويد الرعاية الطبية للمرضى من الزوار والمعتمرين والأهالي، بالإضافة إلى رفع كفاءة أداء المرافق الصحية في ظل ما تشهده مشاريع الوزارة من دعم سخي واهتمام بالغ من القيادة – أيدهم الله – والتي تؤكد على أن صحة المواطن والمقيم من أهم الأولويات.