عاجل-تكليف 5 ملاحق ثقافيين في دول عربية وأوروبية وآسيوية

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قرارًا بتكليف 5 ملاحق ثقافيين في دول عربية وأوروبية وآسيوية. وجرى تكليف الدكتور محمد بن عبدالوهاب باعشن ملحقا ثقافيًا في دولة النمسا، والدكتور مالك بن محمد الوادعي ملحقا ثقافيًا في ألمانيا، والدكتور أحمد بن علي الزهراني ملحقًا ثقافيًا في الصين، والدكتور سعيد بن مسفر المالكي ملحقا ثقافيًا في أسبانيا، وعبدالله بن قاسم هاشمي ملحقا ثقافيًا في السودان.



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