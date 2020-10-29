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رئيس هيئة الأركان العامة يزور قيادة المنطقة الشرقية ويطلع على جاهزية الموقف العسكري

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زار رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي،يوم أمس،قيادة المنطقة الشرقية، والتشكيلات التابعة لها.

واستمع معاليه أثناء الزيارة إلى إيجاز قدمه قائد المنطقة، وقادة التشكيلات حول المهام والواجبات العملياتية والبرامج التدريبية للمنطقة.

ونقل رئيس هيئة الأركان العامة تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، و ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزارء وزير الدفاع الأمير بن عبدالعزيز.


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