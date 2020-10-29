واستمع معاليه أثناء الزيارة إلى إيجاز قدمه قائد المنطقة، وقادة التشكيلات حول المهام والواجبات العملياتية والبرامج التدريبية للمنطقة.
ونقل رئيس هيئة الأركان العامة تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، و ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزارء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس هيئة الأركان العامة يزور قيادة المنطقة الشرقية ويطلع على جاهزية الموقف العسكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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