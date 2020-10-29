محافظ خميس مشيط يزور المدينة الصناعية بعسير

قام محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز، اليوم، بزيارة للمدينة الصناعية بعسير للاطلاع على الخدمات المقدمة والمرافق العامة بالمدينة الصناعية , وقدم مدير المدينة الصناعية بعسير علي الزهراني عرضًا عن المدينة الصناعية بعسير واستعراض الفرص والتحديات التي تساهم بدورها في تنمية وتمكين الصناعة بالمنطقة وتدعم الفرص الوظيفية لشباب وشابات المحافظة وتم مناقشة سير أعمال المدينة الصناعية الثانية والتي أمر بها أمير منطقة عسير بمركز الحفائر والتي يبلغ مساحتها 18 مليون ، فهي تسهم وبشكل كبير بإذن الله في خلق الفرص الوظيفية لشباب وشابات المنطقة وتوطين الصناعة في ظل رؤية المملكة 2030

كما قام بأخذ جولة بالمدينة الصناعية وزيارة مصانع طبية وغذائية بالمدينة كان لها دور كبير في التخفيف من جائحة كورونا المستجد.