السعودية اليوم / الرئاسة الجزائرية: الوضع الصحي للرئيس "مستقر"



الجزائر 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واس

قالت الرئاسة الجزائرية:إنّ الوضع الصحي للرئيس عبدالمجيد تبون مستقر وإنه "لا يوجد ما يدعو للقلق" وذلك بعد يوم من سفره إلى ألمانيا لإجراء فحوص طبية.

وذكرت الرئاسة في بيان أنّ فريقه الطبي متفائل إزاء نتائج الفحوص.

ودخل تبون (75 عاماً) مستشفى عسكرياً في الجزائر بعد ثبوت إصابة عدد من كبار مستشاريه بفيروس

// انتهى //

22:49ت م

0236



الجزائر 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واسقالت الرئاسة الجزائرية:إنّ الوضع الصحي للرئيس عبدالمجيد تبون مستقر وإنه "لا يوجد ما يدعو للقلق" وذلك بعد يوم من سفره إلى ألمانيا لإجراء فحوص طبية.وذكرت الرئاسة في بيان أنّ فريقه الطبي متفائل إزاء نتائج الفحوص.ودخل تبون (75 عاماً) مستشفى عسكرياً في الجزائر بعد ثبوت إصابة عدد من كبار مستشاريه بفيروس كورونا // انتهى //22:49ت م0236

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