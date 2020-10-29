السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 81,599 إصابة مؤكدة و 1,060 حالة وفاة بفيروس كورونا



واشنطن 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 81,599 إصابة مؤكدة و 1,060 حالة وفاة نتيجة فيروس

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 8,834,393 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 227,045 حالة وفاة.

// انتهى //

21:48ت م

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واشنطن 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 81,599 إصابة مؤكدة و 1,060 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 8,834,393 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 227,045 حالة وفاة.// انتهى //21:48ت م0228

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