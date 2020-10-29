السعودية اليوم / الجزائر تسجل 306 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد



الجزائر 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واس

سجلت الجزائر 306 إصابات جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى وفاة ثمانية مصابين بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1949 حالةً.

بالمقابل، تماثل للشفاء 184 مصاباً بالفيروس ليرتفع عدد المصابين المتعافين إلى 39819 حالةً.

// انتهى //

21:37ت م

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الجزائر 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واسسجلت الجزائر 306 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات فيها إلى 57332 حالة إصابة.وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى وفاة ثمانية مصابين بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1949 حالةً.بالمقابل، تماثل للشفاء 184 مصاباً بالفيروس ليرتفع عدد المصابين المتعافين إلى 39819 حالةً.// انتهى //21:37ت م0225

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