

رفحاء 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واس

انطلقت اليوم أولى الفعاليات التطوعية والتوعوية بمركز طب الأسنان التخصصي بمحافظة رفحاء‬ بمنطقة الحدود الشمالية بالتعاون مع الجمعية

وأوضح المركز أن العيادات المتنقلة تزور عيادات السكر، وعيادات القلب، ومستشفى النساء والولادة والأطفال، وتنفذ يومين في الأسبوع وعلى مدى ثلاثة أسابيع.

// انتهى //

21:29ت م

0217



رفحاء 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واسانطلقت اليوم أولى الفعاليات التطوعية والتوعوية بمركز طب الأسنان التخصصي بمحافظة رفحاء‬ بمنطقة الحدود الشمالية بالتعاون مع الجمعية السعودية لطب الأسنان‬ في صحة الفم والأسنان من خلال العيادات المتنقلة.وأوضح المركز أن العيادات المتنقلة تزور عيادات السكر، وعيادات القلب، ومستشفى النساء والولادة والأطفال، وتنفذ يومين في الأسبوع وعلى مدى ثلاثة أسابيع.// انتهى //21:29ت م0217

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / انطلاق العيادات المتنقلة بمركز طب الأسنان برفحاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.