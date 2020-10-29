السعودية اليوم / رئيس هيئة الأركان العامة يزور قيادة المنطقة الشرقية ويطلع على جاهزية الموقف العسكري



الدمام 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واس

زار معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي،يوم أمس،قيادة المنطقة الشرقية، والتشكيلات التابعة لها.

واستمع معاليه أثناء الزيارة إلى إيجاز قدمه قائد المنطقة، وقادة التشكيلات حول المهام والواجبات العملياتية والبرامج التدريبية للمنطقة.

ونقل معالي رئيس هيئة الأركان العامة تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير

وأشاد معاليه بالمعنويات العالية والمستوى المتميز الذي يتمتع به منسوبو القوات المسلحة في أداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم.

// انتهى //

20:10ت م

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الدمام 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واسزار معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي،يوم أمس،قيادة المنطقة الشرقية، والتشكيلات التابعة لها.واستمع معاليه أثناء الزيارة إلى إيجاز قدمه قائد المنطقة، وقادة التشكيلات حول المهام والواجبات العملياتية والبرامج التدريبية للمنطقة.ونقل معالي رئيس هيئة الأركان العامة تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزارء وزير الدفاع-حفظهما الله- .وأشاد معاليه بالمعنويات العالية والمستوى المتميز الذي يتمتع به منسوبو القوات المسلحة في أداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم.// انتهى //20:10ت م0201

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