شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء بحار سريلانكي على متن سفينة في البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر القريني، أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة (JMRCC) تلقى بلاغاً عن حاجة بحار - سريلانكي الجنسية - في العقد الخامس من عمره - إلى إخلاء طبي عاجل.

وجرى تحديد موقع السفينة و جرى إخلاء المريض اليوم، وجرى نقله إلى أحد المستشفيات بجازان، مع اتخاذ جميع التدابير والاحترازات الطبية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (19-COVID)، وحالته الصحية مستقرة، ولله الحمد.