شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. التحالف: اعتراض وتدمير مسيرات مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة والان نبدء بالتفاصيل

بثت قيادة القوات المشتركة للتحالف " تحالف دعم الشرعية في اليمن " اليوم تسجيلات فيديو توضح عملية الاعتراض والتدمير للطائرات بدون طيار مفخخة حاولت المليشيا الحوثية الارهابية اطلاقها بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة. وحيث نجحت القوات المسلحة السعودية بكفاءة واحترافية في اعتراض 6 طائرات بدون طيار و 3 صواريخ بالستية أطلقت على مدن «جازان ونجران وخميس مشيط» وكذلك اعتراض هدفين جويين جميعها اطلقت باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

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