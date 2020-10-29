واشنطن تعلن مصادرة أسلحة أرسلها الحرس الثوري للحوثيين

2020-10-29

متابعات الخليج 365 - متابعة

أفادت قناة “العربية”، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن هناك عقوبات أمريكية على شركات ساعدت في بيع منتجات بترولية تابعة لإيران.

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وقالت الولايات المتحدة الأمريكية، إن إيران استغلت مصارف عراقية لنقل أموال لحزب الله.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أنه تمت مصادرة أسلحة أرسلها الحرس الثوري للحوثيين.

وأضافت مصادر أمريكية، وفقًا لـ”العربية”، أنه تم مصادرة أسلحة إيرانية في بحر العرب كانت في طريقها للحوثيين.



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