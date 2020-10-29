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الشيخ عبدالسلام السليمان يوضح حكم الحركة أثناء الصلاة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضح الشيخ عبدالسلام بن عبدالله السليمان عضو هيئة كبار العلماء حكم الحركة أثناء الصلاة.
وقال الشيخ السليمان إن قول بعض الناس إن مَن يتحرك ثلاث حركات في الصلاة بطلت صلاته، غير صحيح.
وأضاف أن هذا القول ورد عن بعض أهل العلم، لكنه غير صحيح، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث قتادة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أُمامة بنت زينب ابنة النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، فكان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها.
أيضًا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام كما جاء من حديث أسماء رضي الله عنها عند البخاري، أن النبي عليه الصلاة والسلام عُرضت له الجنة فتقدم خطوات ثم عُرضت له النار فتراجع عليه الصلاة والسلام خطوات، فهذه حركة في الصلاة حصلت من النبي عليه الصلاة والسلام.
وتابع الشيخ السليمان: “كذلك أيضا ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح لعائشة الباب وهو في صلاته”.
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