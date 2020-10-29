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2020-10-29 التحالف يبث لقطات لاعتراض وتدمير طائرات مسيرة وصواريخ باليستية حوثية تجاه المملكة بطريقه ممنهجة ومتعمده لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية متابعات الخليج 365 - الرياض نشرت قيادة القوات المشتركة للتحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” تسجيلات فيديو توضح عملية الاعتراض والتدمير للطائرات بدون طيار مفخخة حاولت المليشيا الحوثية الإرهابية إطلاقها بطريقه ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة. Advertisements ونجحت القوات المسلحة السعودية بكفاءة واحترافية في اعتراض ٦ طائرات بدون طيار و٣ صواريخ باليستية أطلقت على مدن (جازان ونجران وخميس مشيط). وكذلك تم اعتراض هدفين جويين أطلقا باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

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