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الحصيلة الأعلى.. "كورونا" يباغت 1933 لبنانياً خلال يوم واحد

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محمد بن مسعود - الدمام - عدد المرضى بالفيروس يرتفع إلى 77778

أفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم (الخميس)، بتسجيل 1933 إصابة جديدة بفيروس و8 وفيات خلال الـ24 الساعة الماضية، في حصيلة تعد الأعلى على مستوى الإصابات منذ تفشي الوباء.

وأضافت الوزارة أن العدد التراكمي للإصابات ارتفع إلى 77778 حالة.فيروس كورونا الجديد لبنان

الحصيلة الأعلى.. "كورونا" يباغت 1933 لبنانياً خلال يوم واحد

صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-10-29

أفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم (الخميس)، بتسجيل 1933 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات خلال الـ24 الساعة الماضية، في حصيلة تعد الأعلى على مستوى الإصابات منذ تفشي الوباء.

وأضافت الوزارة أن العدد التراكمي للإصابات ارتفع إلى 77778 حالة.

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29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442

09:33 PM

عدد المرضى بالفيروس يرتفع إلى 77778

أفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم (الخميس)، بتسجيل 1933 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات خلال الـ24 الساعة الماضية، في حصيلة تعد الأعلى على مستوى الإصابات منذ تفشي الوباء.

وأضافت الوزارة أن العدد التراكمي للإصابات ارتفع إلى 77778 حالة.

، الحصيلة الأعلى.. "كورونا" يباغت 1933 لبنانياً خلال يوم واحد ،
المصدر : الخليج 365

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