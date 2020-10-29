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أفادت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم (الخميس)، بتسجيل 26831 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ما يمثل حصيلة يومية غير مسبوقة للحالات منذ بدء التفشي في البلاد.
وأضافت أن عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية ارتفع بواقع 26831، ليصل إلى مستوى 616595 حالة، بحسب "رويترز".
وبيّنت الوزارة أنها رصدت 217 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 38122 حالة.
فيروس كورونا الجديد
حصيلة يومية غير مسبوقة.. "كورونا" يصيب 26831 إيطاليّاً جديداًصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-10-29
أفادت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم (الخميس)، بتسجيل 26831 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ما يمثل حصيلة يومية غير مسبوقة للحالات منذ بدء التفشي في البلاد.
وأضافت أن عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية ارتفع بواقع 26831، ليصل إلى مستوى 616595 حالة، بحسب "رويترز".
وبيّنت الوزارة أنها رصدت 217 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 38122 حالة.
29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442
08:22 PM
إجمالي المرضى بالفيروس يرتفع إلى 616595
أفادت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم (الخميس)، بتسجيل 26831 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ما يمثل حصيلة يومية غير مسبوقة للحالات منذ بدء التفشي في البلاد.
وأضافت أن عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية ارتفع بواقع 26831، ليصل إلى مستوى 616595 حالة، بحسب "رويترز".
وبيّنت الوزارة أنها رصدت 217 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 38122 حالة.
، حصيلة يومية غير مسبوقة.. "كورونا" يصيب 26831 إيطاليّاً جديداً ،
المصدر : الخليج 365
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