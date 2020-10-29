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ذكر المتحدث باسم محكمة مكافحة التشدد المتخصصة محسن دالي، اليوم (الخميس)، أن تونس فتحت تحقيقاً بعد ورود أنباء عن أن المشتبه به في هجوم نيس تونسي.
وأوضح "دالي" أن المدعي العام لمحكمة مكافحة الإرهاب فتح تحقيقاً جنائياً في الاشتباه بارتكاب تونسي عملية إرهابية في الخارج، وفقاً لـ "رويترز".فرنسا
29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442 09:41 PM
باشره المدعي العام لمحكمة مكافحة الإرهاب
ذكر المتحدث باسم محكمة مكافحة التشدد المتخصصة محسن دالي، اليوم (الخميس)، أن تونس فتحت تحقيقاً بعد ورود أنباء عن أن المشتبه به في هجوم نيس تونسي.
وأوضح "دالي" أن المدعي العام لمحكمة مكافحة الإرهاب فتح تحقيقاً جنائياً في الاشتباه بارتكاب تونسي عملية إرهابية في الخارج، وفقاً لـ "رويترز".
، تونس تفتح تحقيقاً في اتهام أحد مواطنيها بهجوم نيس ،
المصدر : الخليج 365
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