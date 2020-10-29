محمد بن مسعود - الدمام - بعد أسبوع من معاقبة سفير طهران في العراق فرضت الولايات المتحدة اليوم (الخميس) عقوبات جديدة على كيانات وأفراد مرتبطين بإيران. والأسبوع الماضي فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة طالت سفير طهران في بغداد إيرج مسجدي، وعدة كيانات إيرانية اتهمتها واشنطن بالتدخل في الانتخابات.وزارة الخارجية الأمريكية إيران واشنطن تفرض عقوبات جديدة على كيانات وأفراد مرتبطين بإيران صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-10-29 فرضت الولايات المتحدة اليوم (الخميس) عقوبات جديدة على كيانات وأفراد مرتبطين بإيران. والأسبوع الماضي فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة طالت سفير طهران في بغداد إيرج مسجدي، وعدة كيانات إيرانية اتهمتها واشنطن بالتدخل في الانتخابات. Advertisements 29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442 09:18 PM بعد أسبوع من معاقبة سفير طهران في العراق بعد أسبوع من معاقبة سفير طهران في العراق فرضت الولايات المتحدة اليوم (الخميس) عقوبات جديدة على كيانات وأفراد مرتبطين بإيران. والأسبوع الماضي فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة طالت سفير طهران في بغداد إيرج مسجدي، وعدة كيانات إيرانية اتهمتها واشنطن بالتدخل في الانتخابات. ، واشنطن تفرض عقوبات جديدة على كيانات وأفراد مرتبطين بإيران ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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