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قبضت أجهزة الأمن في مدينة ليون الفرنسية، اليوم (الخميس)، على رجل مسلح بسكين كان يخطط لتنفيذ عملية طعن، بعد ساعات من الهجوم الذي شهدته مدينة نيس وراح ضحيته ثلاثة أشخاص.
وأوضح مصدر في الشرطة أن المسلح قبض عليه قرب محطة قطارات في المدينة، عندما كان ينوي ركوب القطار، وفقاً لـ "روسيا اليوم".
من ناحيتها ذكرت شرطة ليون أن الموقوف مهاجر أفغاني انقضت فترة سريان تصريح الإقامة الممنوح له.
وأضافت أن جهات التحقيق تفحص هاتفه للكشف عن اتصالاته داخل البلاد وخارجها.فرنسا
بعد هجوم نيس .. القبض على مسلح خطط لتنفيذ عملية طعن في ليونصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-10-29
قبضت أجهزة الأمن في مدينة ليون الفرنسية، اليوم (الخميس)، على رجل مسلح بسكين كان يخطط لتنفيذ عملية طعن، بعد ساعات من الهجوم الذي شهدته مدينة نيس وراح ضحيته ثلاثة أشخاص.
وأوضح مصدر في الشرطة أن المسلح قبض عليه قرب محطة قطارات في المدينة، عندما كان ينوي ركوب القطار، وفقاً لـ "روسيا اليوم".
من ناحيتها ذكرت شرطة ليون أن الموقوف مهاجر أفغاني انقضت فترة سريان تصريح الإقامة الممنوح له.
وأضافت أن جهات التحقيق تفحص هاتفه للكشف عن اتصالاته داخل البلاد وخارجها.
29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442
09:17 PM
مهاجر أفغاني انتهى تصريح إقامته
قبضت أجهزة الأمن في مدينة ليون الفرنسية، اليوم (الخميس)، على رجل مسلح بسكين كان يخطط لتنفيذ عملية طعن، بعد ساعات من الهجوم الذي شهدته مدينة نيس وراح ضحيته ثلاثة أشخاص.
وأوضح مصدر في الشرطة أن المسلح قبض عليه قرب محطة قطارات في المدينة، عندما كان ينوي ركوب القطار، وفقاً لـ "روسيا اليوم".
من ناحيتها ذكرت شرطة ليون أن الموقوف مهاجر أفغاني انقضت فترة سريان تصريح الإقامة الممنوح له.
وأضافت أن جهات التحقيق تفحص هاتفه للكشف عن اتصالاته داخل البلاد وخارجها.
، بعد هجوم نيس .. القبض على مسلح خطط لتنفيذ عملية طعن في ليون ،
المصدر : الخليج 365
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