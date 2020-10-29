، باكستان تؤكد عزمها مواصلة الحرب على الإرهاب ،

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أكد رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه، اليوم (الخميس)، عزم بلاده على مواصلة الحرب ضد الإرهاب حتى تطهير البلاد من آخر عنصر إرهابي.
وذكر "باجوه" خلال زيارة قام بها إلى مستشفى ليدي يرينج في مدينة بيشاور لعيادة الجرحى الذين سقطوا في التفجير الذي استهدف قبل أيام مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم في بيشاور، أنه أمر قوات الجيش بأن تبقى على أهبة الاستعداد لمواجهة العدو، الذي يترقب أي فرصة للنيل من باكستان، ويحاول فرض الإرهاب عليها وعلى شعبها.
وشدد رئيس الأركان على أن الهجوم على مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم في بيشاور، هجوم على سيادة باكستان، وأن الشعب الباكستاني متحد ويقف بجانب القوات المسلحة للقضاء على الإرهاب.باكستان
باكستان تؤكد عزمها مواصلة الحرب على الإرهابوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-10-29
أكد رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه، اليوم (الخميس)، عزم بلاده على مواصلة الحرب ضد الإرهاب حتى تطهير البلاد من آخر عنصر إرهابي.
وذكر "باجوه" خلال زيارة قام بها إلى مستشفى ليدي يرينج في مدينة بيشاور لعيادة الجرحى الذين سقطوا في التفجير الذي استهدف قبل أيام مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم في بيشاور، أنه أمر قوات الجيش بأن تبقى على أهبة الاستعداد لمواجهة العدو، الذي يترقب أي فرصة للنيل من باكستان، ويحاول فرض الإرهاب عليها وعلى شعبها.
وشدد رئيس الأركان على أن الهجوم على مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم في بيشاور، هجوم على سيادة باكستان، وأن الشعب الباكستاني متحد ويقف بجانب القوات المسلحة للقضاء على الإرهاب.
29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442
08:59 PM
"باجوه" أكد وحدة الشعب في مواجهة التطرف
أكد رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه، اليوم (الخميس)، عزم بلاده على مواصلة الحرب ضد الإرهاب حتى تطهير البلاد من آخر عنصر إرهابي.
وذكر "باجوه" خلال زيارة قام بها إلى مستشفى ليدي يرينج في مدينة بيشاور لعيادة الجرحى الذين سقطوا في التفجير الذي استهدف قبل أيام مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم في بيشاور، أنه أمر قوات الجيش بأن تبقى على أهبة الاستعداد لمواجهة العدو، الذي يترقب أي فرصة للنيل من باكستان، ويحاول فرض الإرهاب عليها وعلى شعبها.
وشدد رئيس الأركان على أن الهجوم على مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم في بيشاور، هجوم على سيادة باكستان، وأن الشعب الباكستاني متحد ويقف بجانب القوات المسلحة للقضاء على الإرهاب.
، باكستان تؤكد عزمها مواصلة الحرب على الإرهاب ،
المصدر : الخليج 365
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