شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو يدين محاولات الحوثيين استهداف المملكة والان نبدء بالتفاصيل

أدان وزير الخارجية الأمريكية بومبيو المحاولات الحوثية للاستهداف المملكة. وأكد وزير الخارجية الامريكي بأن هجمات ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران تهدد أمن المنطقة ، مضيفاً بأن مليشيا الحوثي تهدد أمن المدنيين الأبرياء وحياة الأميركيين أيضا

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