انتصارات للجيش اليمني.. أسرى حوثيون واغتنام 5 دوريات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حققت قوات الجيش اليمني، الخميس، انتصارات نوعية في محافظتي الجوف وصعدة، بعد معارك انتهت بأسر عدد من الحوثيين بينهم قيادي ميداني.

وقال الجيش الوطني إنه تمكن من أسر مجموعة من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية أثناء محاولتهم التسلل إلى أحد المواقع العسكرية في جبهة "بير المرازيق" بمحافظة الجوف، شمالي البلاد.

وذكر الجيش، في بيان، أن قواته مسنودة بالمقاومة الشعبية، استدرجت المجاميع الحوثية إلى "كمين محكم"، أثناء التسلل إلى موقع عسكري تم تحريره مؤخرا باتجاه بير المرازيق، البوابة الشرقية لمدينة الحزم.

وتمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة من إطباق الحصار على المجاميع المتسللة وأوقعت عدداً منهم بين قتيل وجريح، فيما تمكنوا من أسر آخرين بينهم قيادي ميداني.

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كما تمكنت القوات المشتركة من اغتنام 5 دوريات حوثية بعتادها وعدد من الأسلحة المتوسطة والخفيفة وكميات من الذخائر، وفقا للبيان.

وساندت مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية، المعارك على الأرض، وشن سلسلة غارات استهدفت تعزيزات تابعة للمليشيات الحوثية في مواقع متفرقة بالجوف، وأسفرت عن تدمير عدد من الآليات القتالية وسقوط العديد من عناصر المليشيات بين قتيل وجريح.

وفي محافظة صعدة، أعلن الجيش اليمني، الخميس، مقتل ما لا يقل عن 5 عناصر حوثية، في قصف مدفعي بجبهة باقم، شمالي المحافظة، بالتزامن مع غارات جوية للتحالف العربي بقيادة السعودية.

وتكبدت مليشيا الحوثي الانقلابية، خلال الأيام الماضية، خسائر فادحة في محافظتي الجوف ومأرب، وهو ما جعلها تلجأ لتكثيف هجماتها الإرهابية على الأراضي السعودية عبر الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية المصنوعة إيرانيا.

