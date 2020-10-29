توقعات بهطول أمطار غزيرة على منطقة مكة

2020-10-29

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة من التقلبات الجوية على منطقة مكة المكرمة تستمر من الأحد إلى يوم الثلاثاء المقبل.

وتشمل الحالة الجوية هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، ورياح نشطة، وأتربة مثارة.

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد الجمعة، تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها.

كما توقعت الأرصاد سماءً غائمة جزئيًا على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية قد تتخللها سحب رعدية.

كذلك تتأثر أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بالعوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية.



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