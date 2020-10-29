- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم توقعات بهطول أمطار غزيرة على منطقة مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
توقعات بهطول أمطار غزيرة على منطقة مكة
تستمر من الأحد إلى يوم الثلاثاء المقبل
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة من التقلبات الجوية على منطقة مكة المكرمة تستمر من الأحد إلى يوم الثلاثاء المقبل.
وتشمل الحالة الجوية هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، ورياح نشطة، وأتربة مثارة.
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد الجمعة، تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها.
كما توقعت الأرصاد سماءً غائمة جزئيًا على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية قد تتخللها سحب رعدية.
كذلك تتأثر أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بالعوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات بهطول أمطار غزيرة على منطقة مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.