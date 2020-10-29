شكرا لقرائتكم جمعية برهان تحصد المركز الأول في مسابقة القرآن الكريم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جمعية برهان تحصد المركز الأول في مسابقة القرآن الكريم
متابعات الخليج 365 - حفر الباطن
برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية؛ حققت جمعية برهان لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة حفر الباطن المركز الأول في المسابقة السنوية للقرآن الكريم التابعة للهيئة الملكية للجبيل وينبع وذلك في الفرع الخامس (30 جزءًا) بفئة المواطنين والمقيمين للبنين.
وحصد الطالب وليد بن مليّح الفريدي جائزة المركز الأول بفئة المواطنين، فيما حقق زميله الطالب علاء الدين بن علي الطنطاوي المركز الأول بفئة المقيمين، فيما حصدت جمعية برهان جائزة التميز الإعلامي في المسابقة كأفضل جمعية مشاركة إعلاميًا في المسابقة.
وقدم رئيس مجلس إدارة جمعية برهان سعد بن مشحن الشمري التهنئة للطالبَين الفائزَين في هذه المسابقة، وأعرب عن شكره للقائمين خلف هذا الإنجاز المميز داعيًا الله أن يحفظهم بحفظه وأن يجزي القائمين على هذا العمل خير الجزاء.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر جمعية برهان تحصد المركز الأول في مسابقة القرآن الكريم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.