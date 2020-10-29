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جمعية برهان تحصد المركز الأول في مسابقة القرآن الكريم

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2020-10-29

جمعية برهان تحصد المركز الأول في مسابقة القرآن الكريم

متابعات الخليج 365 - حفر الباطن

برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية؛ حققت جمعية برهان لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة حفر الباطن المركز الأول في المسابقة السنوية للقرآن الكريم التابعة للهيئة الملكية للجبيل وينبع وذلك في الفرع الخامس (30 جزءًا) بفئة المواطنين والمقيمين للبنين.

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وحصد الطالب وليد بن مليّح الفريدي جائزة المركز الأول بفئة المواطنين، فيما حقق زميله الطالب علاء الدين بن علي الطنطاوي المركز الأول بفئة المقيمين، فيما حصدت جمعية برهان جائزة التميز الإعلامي في المسابقة كأفضل جمعية مشاركة إعلاميًا في المسابقة.

وقدم رئيس مجلس إدارة جمعية برهان سعد بن مشحن الشمري التهنئة للطالبَين الفائزَين في هذه المسابقة، وأعرب عن شكره للقائمين خلف هذا الإنجاز المميز داعيًا الله أن يحفظهم بحفظه وأن يجزي القائمين على هذا العمل خير الجزاء.

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