شكرا لقرائتكم خبر زيادة الطاقة الاستيعابية للمعتمرين وفتح الحجز للصلاة في الروضة الشريفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحجاج والمعتمرين، عمرو المداح، اكتمال باقة المعتمرين من الخارج التي ستسمح بقدوم المعتمرين من الدول الأخرى.

وقالت وزارة الحج في بيانها أمس إن العالم يتطلع للمرحلة الثالثة من عودة العمرة، التي تبدأ مطلع نوفمبرالمقبل، ومستعدون بنسبة 100%.

وأضافت أن الجهات المختصة مستعدة بنسبة 100% لعودة المعتمرين، وأنه بات متاحا لمسلمي العالم أداء مناسك العمرة، مشيرة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمعتمرين، وفتح الحجز للصلاة في الروضة الشريفة في الأسبوع الأول من نوفمبر.

ومن المقرر أن تبدأ المملكة استقبال المعتمرين من الخارج الأحد المقبل، وفق ما هو مقرر مسبقا، ووفق بروتوكول صحي، حيث تضمنت شروطا صارمة لمنع انتشار فيروس كورونا بين المعتمرين.

إلى ذلك أكملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استعداداتها لانطلاق المرحلة الثالثة من عودة المعتمرين والمصلين، بحزمة من الإجراءات الوقائية المكثفة تزامنا مع الزيادة المرتقبة للأعداد.

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وأوضح المتحدث الرسمي للرئاسة هاني حيدر، أن الرئاسة ستستقبل اعتبارا من الأحد 20 ألف معتمر، و60 ألف مصل في اليوم، لافتا إلى أن منسوبي الرئاسة سيعملون بالتعاون مع الجهات المعنية، لتسهيل الإجراءات وتطبيق الاحترازات من أجل سلامة وأمن وراحة ضيوف الرحمن.

وبين أن الرئاسة العامة جهزت عربات كهربائية ويدوية خاصة بالمعتمرين، ويتم تعقيمها بشكل مستمر، وذلك قبل الاستخدام وبعده، مع وضع ملصقات التعقيم للتأكيد بأن العربات معقمة وجاهزة للاستخدام مرة أخرى. وأضاف أن الرئاسة مستمرة ضمن المرحلة الثالثة في تنظيم مسارات دخول المعتمرين والمصلين وخروجهم، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتباعد الاجتماعي بينهم في جميع المصليات، وذلك خلال أدائهم لجميع الفروض.

وبين أن الرئاسة تتابع انسيابية الحركة والإشراف على جميع المواقع بالمسجد الحرام، بدءا من الساحات والتوسعات وداخل صحن المطاف والممرات المؤدية إليه، وترصد جميع الملاحظات والسلبيات التي تعيق حركة الحشود وترتبط عمليات الرئاسة بشكل مباشر مع الجهات الأمنية والصحية العاملة بالحرم المكي.