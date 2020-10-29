شكرا لقرائتكم خبر ضبط 119 متجرا مخالفا للاشتراطات الصحية بعسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة لها 119 محلا تجاريا مخالفا للاشتراطات الصحية والمهنية خلال الأسبوع الماضي، إضافة إلى إتلاف 1,884 كجم من المواد الغذائية الفاسدة، وذلك ضمن جهود الأمانة بحملة الرقابة البلدية.

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن الجهود الرقابية تهدف إلى التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت الصحية والمهنية، وتعزيز السلامة الغذائية، بما يسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين.

وبين أنه جرى إتلاف 1,884 كجم من المواد الغذائية الفاسدة، ورصد 686 مخالفة صحية، وذلك بعد 3362 جولة ميدانية نفذها المراقبون، مشيرا إلى أن المخالفات الصحية المرصودة تنوعت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، ومخالفة انتهاء التراخيص والاشتراطات المعمول بها.