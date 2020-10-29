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شكرا لقرائتكم خبر بعد تعثر 8 سنوات .. افتتاح جسر تقاطع عبدالله عريف بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جسر حي النزهة في العاصمة المقدسة (أنس الحارثي)
يذكر أن المشروع يندرج ضمن أربعة عقود لمشاريع تنفيذ تقاطعات رئيسة بمكة المكرمة أبرمتها الأمانة في عام 1433هـ.
عن المشروع:
- 75مليون ريال تكاليفه منها:
- 21 مليون ريال لأعمال ترحيل الخدمات
- 44 مليون ريال للأعمال الإنشائية
- 5 ملايين ريال لأعمال الطرق
- 3.5 ملايين ريال لأعمال الكهرباء
- 2 مليون ريال لأعمال تنسيق الموقع العام
- 750م طول الجسر المنفذ على التقاطع 17م
- 17 م عرض للاتجاهين
- حارتان مروريتان لكل اتجاه
- 48 عمودا للإنارة
الجسر خلال قص الشريط إيذانا بافتتاحه (أنس الحارثي)
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