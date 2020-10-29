بعد تعثر 8 سنوات .. افتتاح جسر تقاطع عبدالله عريف بمكة

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جسر حي النزهة في العاصمة المقدسة (أنس الحارثي) السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد تعثر نحو 8 سنوات افتتح أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص أمس تقاطع طريق جدة القديم مع شارع عبدالله عريف، بحضور مدير مرور العاصمة المقدسة العقيد فواز الحازمي. وذلك بعدما أنهت الأمانة ممثلة في إدارة الجسور والأنفاق، ترحيل كل خطوط الخدمات المتعارضة مع مسار المشروع، من خلال التنسيق المتواصل مع إدارة مرور العاصمة المقدسة بشأن التحويلات المرورية اللازمة والجهات الخدمية لترحيل الخدمات، والمتابعة المستمرة مع المقاول المنفذ، لضمان تنفيذ المشروع بما يتوافق مع الشروط والمواصفات الفنية.وسوف يسهم تنفيذ التقاطع في تحرير الحركة المرورية وانسيابية حركة السير على محور طريق جدة القديم المتجه إلى المسجد الحرام، وإلغاء التقاطعات عليه، تيسيرا لحركة المواطنين والحجاج والمعتمرين قاصدي بيت الله الحرام. يذكر أن المشروع يندرج ضمن أربعة عقود لمشاريع تنفيذ تقاطعات رئيسة بمكة المكرمة أبرمتها الأمانة في عام 1433هـ. عن المشروع: 75مليون ريال تكاليفه منها:

21 مليون ريال لأعمال ترحيل الخدمات

44 مليون ريال للأعمال الإنشائية

5 ملايين ريال لأعمال الطرق

3.5 ملايين ريال لأعمال الكهرباء

2 مليون ريال لأعمال تنسيق الموقع العام

750م طول الجسر المنفذ على التقاطع 17م

17 م عرض للاتجاهين

حارتان مروريتان لكل اتجاه

48 عمودا للإنارة الجسر خلال قص الشريط إيذانا بافتتاحه (أنس الحارثي)

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