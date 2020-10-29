إغلاق 9 مطاعم ومقاه خالفت لائحة منع التجمعات بجدة

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وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد المطيري أن فرق الرقابة البلدية بمشاركة الجهات الأمنية أغلقت المطاعم والمقاهي في نطاق بلديات شرق ووسط وجنوب المحافظة، لمخالفتها الأنظمة والتعليمات البلدية، والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مبينا أن أحد المطاعم مارس تقديم المعسلات في ظل استمرار منعها كإجراء احترازي، حفاظا على صحة المواطنين والمقيمين في ظل الجائحة.وبين أنه جرى تكليف البلديات الفرعية والإدارة العامة للخدمات البلدية، للتأكد من التزام المنشآت التجارية بالاشتراطات البلدية والبروتوكولات الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المعنية.
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