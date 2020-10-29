3 مراحل متبقية لإنجاز طريق القصيم - مكة المكرمة المباشر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تفقد أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل أمس المشاريع والأعمال المنجزة لاستكمال تنفيذ مشروع طريق «القصيم - مكة المكرمة» المباشر، من تقاطعه مع طريق «الرياض - المدينة المنورة» السريع، حتى تقاطعه مع طريق الشبيكية.

وبدأ جولته التفقدية بالاطلاع على المخططات التنفيذية، وتبدأ من تقاطع «طريق القصيم - مكة المكرمة» المباشر مع «طريق الرياض - المدينة المنورة» السريع وحتى تقاطع الطريق مع «طريق الرس - النبهانية»، ويبلغ طول هذه المرحلة 25 كلم، تشمل تنفيذ تقاطع علوي لربطه مع طريق «الرياض - المدينة المنورة» السريع وإنشاء جسر وادي الرمة بطول 900 متر.

عقب ذلك شاهد أمير المنطقة المراحل المنفذة والجاري تنفيذها بطول 135 كلم من إجمالي المشروع، وعددها 5 مراحل أنجزت منها مرحلتان، ويجري العمل في المراحل الأخرى بتكلفة إجمالية بلغت 851,309,383 ريالا.

وقال: إنه من فضل الله ثم دعم قيادتنا الرشيدة، نرى اليوم مرحلة جديدة من مراحل الإنجاز في تنفيذ طريق القصيم - مكة المكرمة المباشر وربطه مع طريق الرياض - المدينة المنورة السريع مع عدد من الجسور، ومن المتوقع أن تنتهي هذه المرحلة خلال 15 شهرا، مشيرا إلى أن ما نفذ من الطريق سيخدم العديد من المراكز والهجر والمناطق التي يمر بها، لحين استكمال مساره وعلى ما خطط له.

وأضاف: ما رأيناه اليوم في تنفيذ طريق القصيم - مكة المكرمة يعد منجزا حضاريا عظيما، كونه من الطرق المحورية المهمة والمنفذة بأعلى المواصفات الفنية، وسيخدم المناطق الشمالية والوسطى، مؤكدا أن هذه الأعمال تدل دلالة واضحة على أن القيادة الرشيدة لا تألو جهدا ليل نهار في بذلها وعطائها تجاه تنفيذ هذه المشاريع.