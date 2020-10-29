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رصد 28 مخالفة لاحترازات كورونا في الشرقية

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- بواسطة أيمن الوشواش - رصدت أمانة المنطقة الشرقية أمس الأول 28 مخالفة للاحترازات والإجراءات الخاصة بفيروس كورونا، منها 21 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بالفيروس، و7 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية.

وأوضحت الأمانة أنها نفذت 883 جولة رقابية، وجولتين مشتركتين مع الجهات ذات العلاقة، على الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة، لمتابعة تطبيقها والتزامها بالأنظمة والاشتراطات والتدابير الصحية والاحترازات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبينت أن هذه الجولات أسفرت عن تسجيل مخالفات عديدة، كما رفعت 7077 طنا من النفايات، وأزالت 4046 م 3 من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9401 فرد من الكوادر البشرية بالنظافة، إضافة إلى غسل وتعقيم وتطهير 783 موقعا، بمشاركة 476 فردا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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