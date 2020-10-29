شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الأمن البيئي" يكشف عن 3 محاذير عند إشعال النار بالقرب من النباتات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

بالتزامن مع حريقي تنومة وسودة عسير، طالبت القوات الخاصة لـ الأمن البيئي بأخذ الاحتياطات اللازمة عند إشعال النار في المراعي والغابات والمتنزهات البرية.

ونشر "الأمن البيئي" مقطع فيديو حذر فيه من عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع نشوب حريق أو الإضرار بالغطاء النباتي، وإشعال النيران بالقرب من الأشجار، وعدم استخدام موقد وإشعال الحطب.

وفي وقت سابق، كانت قوات الأمن البيئي قد أعلنت عن عقوبة إشعال النار في المراعي والغابات والمتنزهات البرية دون اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة بغرامة مالية تتراوح ما بين 500 ريال إلى 50 ألف ريال مع إصلاح الأضرار الناتجة عن المخالفة.