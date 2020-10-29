شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تنازل عائلة السعدون عن قاتل أبيهم لوجه الله والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - رافع فريح (صدى):بحضور الشيخ مسلط بن زبن بن محروت الهذال وعدد من مشايخ قبيلة عنزة و القبائل الأخرى في جاه آل الشيخ معن بن سعدون العيفان وإخوانه وأبناء المرحوم مضهر وربعهم لمناشدهم في العفو والتنازل عن رقبة سعدون بن دحام الهذال .
وعند وصولهم وطلب التنازل استجابوا وتم العفو عن رقبة سعدون دحام الهذال لوجه الله سبحانه وتعالى .
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