شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تنازل عائلة السعدون عن قاتل أبيهم لوجه الله والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رافع فريح (صدى):

بحضور الشيخ مسلط بن زبن بن محروت الهذال وعدد من مشايخ قبيلة عنزة و القبائل الأخرى في جاه آل الشيخ معن بن سعدون العيفان وإخوانه وأبناء المرحوم مضهر وربعهم لمناشدهم في العفو والتنازل عن رقبة سعدون بن دحام الهذال .

وعند وصولهم وطلب التنازل استجابوا وتم العفو عن رقبة سعدون دحام الهذال لوجه الله سبحانه وتعالى .