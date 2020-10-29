شكرا لمتابعة خبر عن أبطال الدفاع المدني يسجدون بعد السيطرة على " حريق السودة " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

أظهرت صورة متداولة، أبطال الدفاع المدني وهم يسجدون شكرًا لله، بعد السيطرة على حريق السودة والذي اندلع في أعشاب وحشائش بمنطقة جبلية بقرية القوز.

وكانت فرق الدفاع المدني قد باشرت اندلاع الحريق بعد تلقيها البلاغ، حيث تمت السيطرة عليه بالكامل دون وقوع أي إصابات.

وكانت " صدى " قد نشرت مقاطع فيديو، أوضحت حجم الحريق الهائل، وتصاعد ألسنة اللهب والدخان في المنطقة.