شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "متحدث التجارة" يشرح طرق التأكد من صحة التخفيضات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

طالب المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، المتسوقين بالتأكد من أن تخفيضات المحلات والمتاجر والإلكترونية حقيقة وليست وهمية.

وأكد "الحسين"، أنه يحق لكل متسوق رفع بلاغ تجاري على التخفيضات الوهمية ليتم ضبط المنشأة المخالفة وإيقاع العقوبات النظامية عليها .

وأشار إلى أن وزارة التجارة تشترط على المحلات والمتاجر الإلكترونية، الحصول على ترخيص وإبرازه في مكان واضح للمستهلك، ووضع نسبة التخفيض وسعر المنتج قبل التخفيض وبعده.

وأفاد بأنه يمكن التأكد بسهولة من صحة التخفيض، عن طريق مسح "الباركود" الخاص بالمنتج عبر تطبيق "تخفيضات"، وإذا كان العرض من متجر إلكتروني يُمكن التأكد من موثوقيته من منصة "معروف".