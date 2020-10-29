شكرا لمتابعة خبر عن الأردن يفتح معابره الحدودية مع المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عمّان (صدى):

قرّرت السلطات الأردنية، اليوم الخميس، إعادة فتح معابرها الحدودية مع المملكة والضفة الغربية المُحتلة.

يأتي قرار الأردن، بعد نحو سبعة أسعر على إغلاقها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، إذ شملت المعابر الحدودية الثلاث "مركز حدود المدورة مع ‏المملكة، وجسر الملك حسين، وجسر الشيخ حسين مع فلسطين".‏

وأشار الأردن إلى أن المركز الحدودي مع المملكة (وجسر الشيخ حسين سيستقبل 100 مسافر ‏يوميا، في حين سيستقبل جسر الملك حسين 150 مسافرا‎.‎

كما طالب الأردن، القادمين إليه عبر هذه المعابر، ب‏التسجيل في منصة "فيزيت جوردان" الإلكترونية، مع عمل ‏فحص كورونا قبل 5 أيام من القدوم كي يحصلوا ‏على موافقة "كيو آر كود" ‎.‎