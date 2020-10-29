بالفيديو.. مواطنة تروي تجربتها مع التطوع لمواجهة كورونا وتكشف عن طبيعة عملها

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): روت مواطنة تدعى هديل تجربتها مع التطوع للمساهمة في مواجهة تأثيرات روت مواطنة تدعى هديل تجربتها مع التطوع للمساهمة في مواجهة تأثيرات فيروس كورونا المستجد وقالت هديل خلال لقائها عبر قناة الإخبارية:" هدفي من التطوع تحقيقا لرؤية ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله - للوصول إلى مليون متطوع ". Advertisements وأضافت هديل أن التطوع يهدف لغرس حب الخير للمجتمع والأجيال القادمة، مشيرة:" تطوعت محبة الخير ومساهمة ومساعدة للوطن والتضحية وأمتلك مهارات لإفادة أبطال الصحة وفي نفس الوقت استفيد منهم ". وأوضحت هديل:" طبيعة عملي استقبال المرضى وإدخال بياناتهم وتوجيههم لغرفة العلامات الحيوية وغرفة المسحات الطبية "، حيث خاضت تجربة تطوعية في أقسام مختلفة داخل العيادات بحسب الحاجة. وكانت وزارة الصحة أتاحت التطوع للراغبين عبر منصة تطوع في سبيل الارتقاء بمسيرة التطوع الصحي لتحقيق أهداف التطوع ضمن رؤية 2030.

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