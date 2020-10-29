شكرا لمتابعة خبر عن حقوق ومزايا الإقامة المميزة في حال وفاة حاملها أو فقدانه الأهلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد حساب الإقامة المميزة علي استمرار تمتع الأسر بحقوق ومزايا الإقامة في حال وفاة حاملها أو فقدانه الأهلية.

وأوضح الحساب عبر انفوجرافيك أنه إذا كانت الإقامة المميزة غير محددة المدة ، تتمتع الزوجة والانباء دون 21 عاما بمزايا وحقوق الإقامة المميزة .

وأضاف أنه إذا كانت الإقامة المميزة محددة المدة ، تتمتع الزوجة والابناء دون 21 عاما بمزايا وحقوق الإقامة المميزة حتى انقضاء مدة سريانها.