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حقوق ومزايا الإقامة المميزة في حال وفاة حاملها أو فقدانه الأهلية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد حساب الإقامة المميزة علي استمرار تمتع الأسر بحقوق ومزايا الإقامة في حال وفاة حاملها أو فقدانه الأهلية.

وأوضح الحساب عبر انفوجرافيك أنه إذا كانت الإقامة المميزة غير محددة المدة ، تتمتع الزوجة والانباء دون 21 عاما بمزايا وحقوق الإقامة المميزة .

وأضاف أنه إذا كانت الإقامة المميزة محددة المدة ، تتمتع الزوجة والابناء دون 21 عاما بمزايا وحقوق الإقامة المميزة حتى انقضاء مدة سريانها.

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