شكرا لمتابعة خبر عن حقوق ومزايا الإقامة المميزة في حال وفاة حاملها أو فقدانه الأهلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد حساب الإقامة المميزة علي استمرار تمتع الأسر بحقوق ومزايا الإقامة في حال وفاة حاملها أو فقدانه الأهلية.
وأوضح الحساب عبر انفوجرافيك أنه إذا كانت الإقامة المميزة غير محددة المدة ، تتمتع الزوجة والانباء دون 21 عاما بمزايا وحقوق الإقامة المميزة .
وأضاف أنه إذا كانت الإقامة المميزة محددة المدة ، تتمتع الزوجة والابناء دون 21 عاما بمزايا وحقوق الإقامة المميزة حتى انقضاء مدة سريانها.
كانت هذه تفاصيل خبر حقوق ومزايا الإقامة المميزة في حال وفاة حاملها أو فقدانه الأهلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.