تفاصيل خبر وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ رئيس هيئة كبار العلماء ومفتي السعودية

أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء اليوم 29 أكتوبر 2020، عن وفاة رئيس هيئة كبار العلماء ومفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 77عاما، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من الجهات الرسمية وقريبة من الشيح عبدالعزيز يؤكد أو ينفي ذلك.

وأوردت صحيفة سبق المحلية بيان حول وفاة العزيز بن عبدالله آل الشيخ صادر عن الديوان الملكي السعودي :"يعلن وفاة مفتي عام المملكة و رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ العلامة “عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ” رحمه الله رحمة واسعة ونفع الأمة الإسلامية بعلمه إنا لله و إنا إليه راجعون".

وتناقل العديد من نشطاء مواقع التواصل عبر تويتر خلال الساعات القليلة الماضية، خبر وفاة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله في أحد مشافي الرياض بعد صراع طويل مع المرض.

وقال أحد النشطاء :"وفاة مفتي المملكة العربية السعودية إنا لله وإنا إليه راجعون الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل شيخ عليه رحمة الله.

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وعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ التميمي من أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو من مواليد مكة المكرمة بتاريخ (10 وهو مفتي المملكة العربية السعودية وتوفي والده وهو صغير لم يتجاوز الثامنة من عمره في عام 1370 هـ، وحفظ القرآن الكريم صغيرا في عام 1373 هـ على يد الشيخ محمد بن سنان.

وقرأ آل الشيخ على الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية كتاب التوحيد والأصول الثلاثة والأربعين النووية وذلك من عام 1374 هـ حتى عام 1380 هـ، كما قرأ على الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء الفرائض في عام 1377 هـ وعام 1380 هـ، وقرأ على الشيخ عبد العزيز بن صالح المرشد الفرائض والنحو والتوحيد وذلك في عام 1379 هـ

وفي عام 1375 هـ و 1376 هـ قرأ على الشيخ عبد العزيز الشثري عمدة الأحكام وزاد المستقنع، وفي عام 1374 هـ التحق بمعهد إمام الدعوة العلمي بالرياض، ثم تخرج منه والتحق بكلية الشريعة بالرياض عام 1380 هـ وحصل على شهادة الليسانس في العلوم الشرعية واللغة العربية منها وذلك في العام الجامعي 1383 / 1384 هـ.

وعين مدرسا في معهد إمام الدعوة العلمي بالرياض من عام 1384 هـ حتى عام 1392 هـ، وانتقل إلى كلية الشريعة بالرياض التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حيث كان يعمل أستاذاً مشاركا فيها، وبالإضافة إلى التدريس بها يقوم بالإشراف والمناقشة لرسائل الماجستير والدكتوراه في كل من كلية الشريعة، وأصول الدين، والمعهد العالي للقضاء التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وكلية الشريعة التابعة لجامعة أم القرى بمكة المكرمة، بالإضافة إلى التدريس بالمعهد العالي للقضاء بالرياض، والعضوية والمشاركة بالمجالس العلمية بالجامعة.

ولم يصدر أي تصريح من الجهات الرسمية في السعودية أو القريبة من الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ تؤكد أو تنفي تلك الانباء، حيث ستوافيكم وكالة سوا الاخبارية بكل جديد يتعلق بهذا الموضوع.